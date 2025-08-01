Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения

Вооружённые силы России наступают по всейлинии боевого соприкосновения. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, российские войска наступают как в приграничной зоне, так и в ДНР, в ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

«Везде, на всех участках - где-то больше, где-то меньше», - сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину «бегом просить» Россию о переговорах, иначе российская армия «потихонечку отгрызут» территории, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВладимир Путин

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