Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения
1 августа 202515:48
Вооружённые силы России наступают по всейлинии боевого соприкосновения. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, российские войска наступают как в приграничной зоне, так и в ДНР, в ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.
«Везде, на всех участках - где-то больше, где-то меньше», - сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину «бегом просить» Россию о переговорах, иначе российская армия «потихонечку отгрызут» территории, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru