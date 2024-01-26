Путин: В зоне боевых действий СВО находится свыше 600 тысяч человек

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зона боевых действий в районе проведения специальной военной операции (СВО) «почти две тысячи километров».

Путин поручил признавать ветеранами участников СВО без контракта с Минобороны

На встрече со студентами-участниками СВО он уточнил, что в настоящее время в этой зоне находится свыше 600 тысяч человек.

«Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания... В зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек... Механизм огромный», указал глава государства.

Ранее Путин поручил организовать перечисление выплат семьям погибших участников СВО в течение максимум трёх месяцев с момента подачи заявления, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияВладимир Путин

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