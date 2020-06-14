Путин в «Вестях недели» представит новое российское оружие

Отмечается, что данных о контр-гиперзвуковом оружии в открытых источниках нет в связи с отсутствием такового. На сегодня есть сведения, что над его созданием активно работают в США.

В российской армии на вооружение принят гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», сформирован полк, оснащенный наземным комплексом с управляемым боевым блоком «Аванград». Гиперзвуковой комплекс «Циркон», предназначенный для военных кораблей, проходит испытания.

Ранее, говоря о гиперзвуковой ракете «Кинжал», член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН назвал ее уникальным оружием.

«Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отметил эксперт.

