Путин в «Вестях недели» представит новое российское оружие
Ведущий воскресного выпуска программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в промо-ролике анонсировал участие в ней президента России Владимира Путина. Планируется, что глава государства представит новое российское оружие – «контр-гиперзвук». Анонс программы вышел в эфире телеканала «Россия-1».
В промо-ролике к программе 14 июня ведущий проекта снят в студии «Вестей недели». Позади него на экране - стоп-кадр с изображением президента.
«Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук – в нашей программе», - заявил Дмитрий Киселев.
Отмечается, что данных о контр-гиперзвуковом оружии в открытых источниках нет в связи с отсутствием такового. На сегодня есть сведения, что над его созданием активно работают в США.
В российской армии на вооружение принят гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», сформирован полк, оснащенный наземным комплексом с управляемым боевым блоком «Аванград». Гиперзвуковой комплекс «Циркон», предназначенный для военных кораблей, проходит испытания.
Ранее, говоря о гиперзвуковой ракете «Кинжал», член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН назвал ее уникальным оружием.
«Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отметил эксперт.
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