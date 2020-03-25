Разработку ракет «Циркон» решили ускорить

Как сообщает агентство, ожидается наращивание темпов пусков ракеты с морских носителей. Планируется, что испытания с субмарины «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» будут идти одновременно с тестированием с борта фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350.



Еще один источник ТАСС уточнил, что подводная лодка запустит ракеты из надводного положения.



Ранее Американский военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest объяснил, почему оснащение российских военных кораблей гиперзвуковыми противокорабельными ракетами стало кошмаром для американского флота, передает RT.

