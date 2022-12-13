Песков заявил, что Путин не подписывал указов о смене руководства Генштаба

По его словам, никаких указов на этот счёт глава государства не подписывал.

«Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях... подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является... никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков опроверг сообщение о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 27 декабря, сообщает RT.

