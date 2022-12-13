Песков заявил, что Путин не подписывал указов о смене руководства Генштаба
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Владимир Путин якобы сменил руководство Генштаба РФ - обычные сплетни, сообщает ТАСС.
По его словам, никаких указов на этот счёт глава государства не подписывал.
«Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях... подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является... никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграмные утки, коих огромное количество», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков опроверг сообщение о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 27 декабря, сообщает RT.
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