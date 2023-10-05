Путин: В ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек
5 октября 202318:13
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru