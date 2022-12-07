Путин: в дополнительной мобилизации нет необходимости
Необходимости в проведении дополнительной мобилизации сейчас нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в среду. Она проходит онлайн.
«В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла - и необходимости для государства и министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», - утверждает Путин.
По словам российского главы, из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч до сих пор находятся на полигонах минобороны - это резерв. Из 150 тысяч человек, которых уже отправили в зону проведения СВО, 77 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные - в войсках теробороны.
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