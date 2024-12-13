Минобороны: ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Военнослужащие России в течении недели освободили семь населенных пунктов, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области.

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Продвигаясь вглубь на донецком направлении, подразделения группировки войск «Центр» также освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики.

Также в ведомстве рассказали, что за неделю в плен к ВС РФ сдались 87 украинских военных.

Группировка «Центр» за неделю отразила 64 контратаки противника. Потери украинских формирований составили более 3 340 военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что военная полиция группировки войск «Север» эвакуировала из храма в Курской области иконы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
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