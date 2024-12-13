Продвигаясь вглубь на донецком направлении, подразделения группировки войск «Центр» также освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики.

Также в ведомстве рассказали, что за неделю в плен к ВС РФ сдались 87 украинских военных.

Группировка «Центр» за неделю отразила 64 контратаки противника. Потери украинских формирований составили более 3 340 военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что военная полиция группировки войск «Север» эвакуировала из храма в Курской области иконы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



