Минобороны: ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов
Военнослужащие России в течении недели освободили семь населенных пунктов, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области.
Продвигаясь вглубь на донецком направлении, подразделения группировки войск «Центр» также освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики.
Также в ведомстве рассказали, что за неделю в плен к ВС РФ сдались 87 украинских военных.
Группировка «Центр» за неделю отразила 64 контратаки противника. Потери украинских формирований составили более 3 340 военнослужащих.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что военная полиция группировки войск «Север» эвакуировала из храма в Курской области иконы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru