Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны на 2,5 тыс.

В результате теперь предельная численность оборонного ведомства составляет 13 200 человек (без персонала по охране и обслуживанию зданий), включая 4 930 федеральных государственных гражданских служащих.

В последний раз указ об увеличении численности центрального аппарата Минобороны президент подписал в феврале 2018 года. Тогда штатная численность центрального аппарата ведомства была увеличена с 10 540 до 10 740 человек.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призыву на военную службу, согласно указу президента РФ, подлежат 150 тысяч человек. Он пообещал, что к участию в военной операции на Украине призывники привлекаться не будут.



