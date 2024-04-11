Путин увеличил штат центрального аппарата Минобороны на 2,5 тыс.
Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата Минобороны на 2 460 человек. Соответствующий указ появился в базе правовых актов.
В результате теперь предельная численность оборонного ведомства составляет 13 200 человек (без персонала по охране и обслуживанию зданий), включая 4 930 федеральных государственных гражданских служащих.
В последний раз указ об увеличении численности центрального аппарата Минобороны президент подписал в феврале 2018 года. Тогда штатная численность центрального аппарата ведомства была увеличена с 10 540 до 10 740 человек.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призыву на военную службу, согласно указу президента РФ, подлежат 150 тысяч человек. Он пообещал, что к участию в военной операции на Украине призывники привлекаться не будут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru