Адмирал Александр Моисеев стал новым главкомом ВМФ РФ
Адмирал Александр Моисеев стал новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) РФ. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.
По его словам, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что этим же документом верховный главнокомандующий назначил вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северным флотом, а вице-адмирала Сергея Пинчука - командующим Черноморским флотом.
«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь», - заключил Шойгу.
Ранее глава Минобороны РФ заявил, что в Луганской и Донецкой народных республиках к концу 2024 года планируется увеличить число военных полигонов до семи, сообщает RT.
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