Адмирал Александр Моисеев стал новым главкомом ВМФ РФ

По его словам, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что этим же документом верховный главнокомандующий назначил вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северным флотом, а вице-адмирала Сергея Пинчука - командующим Черноморским флотом.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь», - заключил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что в Луганской и Донецкой народных республиках к концу 2024 года планируется увеличить число военных полигонов до семи, сообщает RT.

