Адмирал Александр Моисеев стал новым главкомом ВМФ РФ

Адмирал Александр Моисеев стал новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) РФ. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

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По его словам, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что этим же документом верховный главнокомандующий назначил вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северным флотом, а вице-адмирала Сергея Пинчука - командующим Черноморским флотом.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь», - заключил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что в Луганской и Донецкой народных республиках к концу 2024 года планируется увеличить число военных полигонов до семи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:Черноморский Флот РФМинобороны РФВМФ России

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