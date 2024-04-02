Шойгу: К участию в СВО призывники привлекаться не будут

Призыву на военную службу, согласно указу президента РФ, подлежат 150 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

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По его словам, к местам службы большинство призывников отправится после прохождения обучения и получения военно-учётной специальности в учебных соединениях и воинских частях.

«Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», - указал Шойгу.

Министр добавил, что военнослужащие, у которых истёк срок военной службы по призыву, должны быть своевременно уволены и отправлены домой.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что лица, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не подпадут под новые нормы о призывном возрасте, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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