Шойгу: К участию в СВО призывники привлекаться не будут

Шойгу: Срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Минобороны Сергей

8 тысяч детей из Белгородской области уже отправлены в другие регионы России

В Переславле-Залесском объявили траур по жертвам ДТП на железнодорожном переезде

В Госдуме предлагают сделать обязательным допуск коммунальщиков в квартиры в случае аварий

Президент Белоруссии запретил правительству и чиновникам жаловаться на санкции