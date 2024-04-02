Шойгу: К участию в СВО призывники привлекаться не будут
Призыву на военную службу, согласно указу президента РФ, подлежат 150 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, к местам службы большинство призывников отправится после прохождения обучения и получения военно-учётной специальности в учебных соединениях и воинских частях.
«Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», - указал Шойгу.
Министр добавил, что военнослужащие, у которых истёк срок военной службы по призыву, должны быть своевременно уволены и отправлены домой.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что лица, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не подпадут под новые нормы о призывном возрасте, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РСТ зафиксировал рост турпотока из России в КНДР
- Госдума одобрила запрет увольнять вдов ветеранов боевых действий
- Песков назвал удар по консульству Ирана нарушением международного права
- Пострадавшие в «Крокусе» подали заявление в СК об оказании небезопасных услуг
- Россиян предупредили о долгах на дебетовых картах из-за овердрафта
- Председателем жюри основного конкурса ММКФ стал режиссер Фридрикссон
- Шойгу: К участию в СВО призывники привлекаться не будут
- Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12
- Суд взыскал с экс-замглавы Минвостокразвития более 233 млн рублей
- Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru