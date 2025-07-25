В Санкт-Петербурге заявили об отмене парада на День ВМФ

В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил городской комитет по транспорту.

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«Мероприятия... в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут», - говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что были отменены салют, главный военно-морской парад, прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов, гидроциклов.

Ранее об отмене парада сообщила «Фонтанка». Собеседники издания пояснили, что такое решение было принято по соображениям безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Даничев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПарадВМФ РФ

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