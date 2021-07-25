Путин: У ВМФ России есть всё необходимое для гарантированной защиты страны

«Сегодня у военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется неотвратимый удар», - подчеркнул президент.

ВМФ сегодня оснащен ракетными атомными подводными крейсерами и мощными кораблями океанской зоны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, стоящие на вооружении ВМФ, не имеют аналогов в мире, заявил глава государства и подчеркнул эффективность морской авиации дальнего и ближнего действия.

«Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах мирового океана. Вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы отечества», - цитирует Путина «Интерфакс».

Напомним, Верховный главнокомандующий Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в День Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. В нем участвуют более 4 тысяч военнослужащих, свыше 50 кораблей, а также 48 единиц самолетов и вертолетов морской авиации.

