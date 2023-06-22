Путин созвал членов Совбеза РФ для обсуждения спецоперации
Президент России Владимир Путин собрал в онлайн режиме постоянных членов Совета безопасности для обсуждения ситуацию в зоне специальной военной операции. Отчет о начале совещания в формате видеоконференции появился на официальном сайте Кремля.
Первым докладчиком выступил министр обороны Сергей Шойгу, который обрисовал ситуации в зоне боевых действий. Он подтвердил, что Вооруженные силы Украины снизили активность и сейчас перегруппировывают свои подразделения. Российские войска готовятся к отражению новой наступательной активности ВСУ.
По информации секретаря Совбеза Николая Патрушева, ВСУ в ходе попыток контрнаступления с 4 июня уже потеряли более 13 тысяч человек убитыми и ранеными. Уничтожено также 246 украинских танков, утверждал Патрушев.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент РФ на встрече с военными корреспондентами раскрыл детали украинского контрнаступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru