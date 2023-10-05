Путин: руководство России пока не определилось с будущим ЧВК
Руководство страны не пришло к единому мнению о необходимости такой структуры как ЧВК, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
По словам главы государства, опыт группы «Вагнер» как частной военной компании был «корявым», потому что не был основан на законе.
Путин рассказал, что несколько тысяч бойцов ЧВК уже подписали контракты с Минобороны РФ и будут принимать участие в боевых действиях.
Он также назвал своей виной ситуацию, при которой деньги бойцам «Вагнера» платили наличными.
«Если и создавать в России ЧВК, то надо делать это на основе закона» - добавил президент РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью заявления Запада о причастности Кремля к гибели Пригожина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru