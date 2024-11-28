Путин: Россия за два дня запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ

По его словам, в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Российский лидер отметил, что целью для поражения «Орешником» могут стать центры принятия решений в Киеве. Сейчас Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником».

По последним данным, сейчас на территории Украины без электричества находятся порядка одного миллиона человек. При этом в крупных городах случился транспортный коллапс.

Новые ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов — это примерно три км в секунду. В мире нет аналогов российскому «Орешнику», и появятся они не скоро, заявил Путин. Он отметил, что Россия была вынуждена применить «Орешник» в ответ на действия противника.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Орешник» способен нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идёт о минутах, бомбоубежища не помогут, напоминает «Свободная пресса».

