Путин: Россия за два дня запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ
Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, поражено 17 целей, среди которых военные объекты и оборонная промышленность Украины, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.
Российский лидер отметил, что целью для поражения «Орешником» могут стать центры принятия решений в Киеве. Сейчас Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником».
По последним данным, сейчас на территории Украины без электричества находятся порядка одного миллиона человек. При этом в крупных городах случился транспортный коллапс.
Новые ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов — это примерно три км в секунду. В мире нет аналогов российскому «Орешнику», и появятся они не скоро, заявил Путин. Он отметил, что Россия была вынуждена применить «Орешник» в ответ на действия противника.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Орешник» способен нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идёт о минутах, бомбоубежища не помогут, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru