Путин: Российские ноу-хау в области вооружений доказали эффективность в бою
Многие российские ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В приветственном видеообращении к участникам форума «Армия-2024» он отметил, что главные, базовые характеристики «постоянно совершенствуются и улучшаются».
«Работа конструкторов, инженеров, учёных, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учётом боевого опыта, полученного в ходе спецоперации», - заключил глава государства.
Ранее в Минобороны заявили, что форум «Армия» в 2024 году будет сугубо деловым мероприятием для российских и зарубежных специалистов и экспертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru