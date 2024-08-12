Генерал Попов: Российские Ту-95, Су-34 и Ка-52 наводят страх на весь мир

Российские самолеты Ту-95, Су-34 и вертолет Ка-52 держат в страхе весь мир, заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Его слова приводит NEWS.ru.

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Он рассказал, что Су-34 — уникальная по пилотажу машина, так как может использовать практически все боеприпасы, кроме стратегических больших. Из дальней авиации Попов отметил «Белый лебедь» Ту-160, а также Ту-95. Они, по его словам, «наводят страх на весь мир».

При этом он рассказал, что на Западе либо нет такой техники, либо там не осознают опасность авиации РФ. Попов также выделил вертолеты Ка-52, которые «вооружены до зубов».

Ранее стало известно, что в международном военно-техническом форуме «Армия-2024» примут участие военные делегации 83 стран, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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