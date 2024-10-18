Путин: Российская армия становится одной из самых боеспособных
Армия Украины не использует сама высокотехнологичное оружие. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями СМИ стран БРИКС он отметил, что в отличие от украинских Вооружённых сил российская армия всё делает сама: и воюет, «и продукты сама создаёт военные, и программное обеспечение делает».
«Особенно за последнее время, я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия готова к продолжению вооруженной борьбы на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru