Путин выступил против перемирия с Украиной «на неделю или на год»

«Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, а не перевооружение НАТО», – подчеркнул он.

Путин отметил, что необходима «равная безопасность для всех участников этого непростого процесса».

Ранее президент заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления на Украине ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

