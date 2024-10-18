Путин выступил против перемирия с Украиной «на неделю или на год»

Президент России Владимир Путин заявил, что России не нужно перемирие в военном конфликте с Украиной, ей нужен «устойчивый мир». Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

Путин заявил, что Бразилия и Китай не консультировались с РФ по мирной инициативе

«Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, а не перевооружение НАТО», – подчеркнул он.

Путин отметил, что необходима «равная безопасность для всех участников этого непростого процесса».

Ранее президент заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления на Украине ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:БриксУкраинаВладимир Путин

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