Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия теперь сможет иметь на вооружении тяжелую военную технику.
Авторами документа стали главы комитетов ГД по обороне, безопасности и информполитике Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
В законе термин «оружие» они предложили заменить на «вооружение», а вместо «боевой техники» будет «военная техника».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи новых легковых автомобилей России в июле выросли на 63 процента
- Володин: Депутаты Госдумы пересядут на «Москвич», «Лада» и «Аурус»
- Путин разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику
- АЕБ: Volkswagen, Fiat и Opel в июле не продали в России ни одного автомобиля
- Путин подписал закон о допуске к гостайне
- Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Канске
- Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу с 9 августа
- Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет
- Эрдоган: Путин посетит Турцию в августе
- Минобороны России: с начала летнего наступления ВСУ потеряли 1831 танк, в том числе 25 Leopard
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru