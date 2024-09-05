Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях

«Наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника с приграничных территорий. Самое главное – никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит», - пояснил он.

По его словам, переброска больших подразделений противника в приграничные районы России позволила российским военным ускорить наступательную операцию в зоне СВО.

Путин также отметил, что группировка «Восток» позавчера в один удар захватила треугольник семь на пять километров, успехи есть и на Покровском направлении. При этом потери украинской армии чреваты разрушением фронта, передает «Радиоточка НСН».

