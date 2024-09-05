Путин назвал защиту Курской области священным долгом военных РФ

Священный долг вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в курском приграничье

«Вся страна должна делать все, чтобы людей поддержать», - сказал он.

По словам Путина, противник стремился заставить российских военных нервничать, однако ничего не получилось.

Президент России также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне спецоперации и несут большие потери, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев

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