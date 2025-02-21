Путин рассказал, что «Орешник» выдерживают температуру Солнца

По словам Путина, температура «на этих боевых головках соответствует температуре Солнца». По его словам, подобные системы пытались сделать и 40 лет назад, однако не было соответствующих материалов.

«Была проблема: летит и плавится, как эскимо», - сказал он.

В последний раз Путин говорил об «Орешнике» 24 декабря 2024 года. Тогда он заявлял, что при необходимости Россия может вновь применить «Орешник», но не спешит с этим.

