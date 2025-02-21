Путин рассказал, что «Орешник» выдерживают температуру Солнца
Боеголовки российские ракетные системы «Орешник» выдерживают температуру равную температуре Солнца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Технологии будущего».
По словам Путина, температура «на этих боевых головках соответствует температуре Солнца». По его словам, подобные системы пытались сделать и 40 лет назад, однако не было соответствующих материалов.
«Была проблема: летит и плавится, как эскимо», - сказал он.
В последний раз Путин говорил об «Орешнике» 24 декабря 2024 года. Тогда он заявлял, что при необходимости Россия может вновь применить «Орешник», но не спешит с этим.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин рассказал, что «Орешник» выдерживают температуру Солнца
- Путин: Стыдно за растрату наследия создателей советского химпрома
- Мантуров назвал условие возвращения в Россию западных брендов
- ХАМАС пообещал разобраться в «путанице» при передаче тела заложницы Шири Бибас
- Дуэйн Джонсон и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе
- «Вряд ли ему что-то светит»: Собянин о возможном возвращении Renault в Россию
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 солдат и БМП «CV-90»
- Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
- Песков: В Кремле не планируют специальных мероприятий в годовщину начала СВО
- Слава и письмо из рехаба: Вышел фильм о лидере группы «Три дня дождя»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru