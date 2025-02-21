Путин рассказал, что «Орешник» выдерживают температуру Солнца

Боеголовки российские ракетные системы «Орешник» выдерживают температуру равную температуре Солнца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Технологии будущего».

Словоблудие и политика: «Железный купол» США не защитит от гиперзвуковых ракет

По словам Путина, температура «на этих боевых головках соответствует температуре Солнца». По его словам, подобные системы пытались сделать и 40 лет назад, однако не было соответствующих материалов.

«Была проблема: летит и плавится, как эскимо», - сказал он.

В последний раз Путин говорил об «Орешнике» 24 декабря 2024 года. Тогда он заявлял, что при необходимости Россия может вновь применить «Орешник», но не спешит с этим.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:РакетыВооружениеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры