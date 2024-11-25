Путин распространил указ о выплате на участвующих в СВО росгвардейцах

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, претендовать на неё граждане смогут при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что под действие указа подпадают контракты, заключённые в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Ранее в Росгвардии заявили, что рядом с Запорожской АЭС был сбит украинский беспилотник самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

