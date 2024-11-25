Путин распространил указ о выплате на участвующих в СВО росгвардейцах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который распространяет положение о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей на Росгвардию.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, претендовать на неё граждане смогут при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО).
Отмечается, что под действие указа подпадают контракты, заключённые в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
Ранее в Росгвардии заявили, что рядом с Запорожской АЭС был сбит украинский беспилотник самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк исчерпал лимиты по «Семейной ипотеке»
- Склад с фреоном загорелся в Москве
- Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 100% голосов
- Ученый Золотарева предупредила россиян об опасности старых обоев
- В России существенно вырос спрос на товары для домашних животных
- Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
- Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери
- Вокалист «Би-2» Лева заявил, что продал квартиру в Москве ради содержания группы
- Курс доллара на Forex превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года
- Мосгорсуд утвердил заочный арест актера Смольянинова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru