В Росгвардии женщины будут носить шляпы вместо пилоток

Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо шерстяных и повседневных пилоток. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Документ обязывает Росгвардию осуществить переход на новую форму для лиц, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции.

«В описании форменной одежды... абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой, шляпа повседневного синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой», — указано в постановлении.

При этом и мужчины, и женщины-сотрудники Росгвардии будут носить повседневные синие костюмы с погонами на куртке, высший начальствующий состав будет отличаться кантами и лампасами на форме.

В постановлении говорится, что на его реализацию не предусмотрено выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Между тем Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам для транспортных средств Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил.

