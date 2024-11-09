В Росгвардии женщины будут носить шляпы вместо пилоток
Женщины в Росгвардии будут носить шляпы вместо шерстяных и повседневных пилоток. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
Документ обязывает Росгвардию осуществить переход на новую форму для лиц, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции.
«В описании форменной одежды... абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой, шляпа повседневного синего цвета с кантами крапового... цвета и кокардой», — указано в постановлении.
При этом и мужчины, и женщины-сотрудники Росгвардии будут носить повседневные синие костюмы с погонами на куртке, высший начальствующий состав будет отличаться кантами и лампасами на форме.
В постановлении говорится, что на его реализацию не предусмотрено выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Между тем Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве бесплатного проезда по платным автодорогам для транспортных средств Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru