Путин расказал об «оружиеи будущего» для вооруженных сил

В России продолжится модернизация армия и флота для внедрения современного оружия и техники – об этом в День защитника Отечества заявил президент страны Владимир Путин.

Владимир Путин уточнил, что руководство страны планирует укреплять потенциал стратегических сил, направлять новейшее вооружение во все виды и рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы. Свое заявление российский лидер сделал на концерте Минобороны к 23 февраля.