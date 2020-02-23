Путин расказал об «оружиеи будущего» для вооруженных сил

23 февраля 202017:42

В России продолжится модернизация армия и флота для внедрения современного оружия и техники – об этом в День защитника Отечества заявил президент страны Владимир Путин.

Владимир Путин уточнил, что руководство страны планирует укреплять потенциал стратегических сил, направлять новейшее вооружение во все виды и рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы. Свое заявление российский лидер сделал на концерте Минобороны к 23 февраля.

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Путин подчеркнул, что многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.

«При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — сказал глава государства.

Как отметил президент, новые виды вооружения обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.

Ранее Константин Сивков в эфире НСН рассказал об уникальности новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей». Он заявил, что продажа этих комплексов исключена, они строятся в первую очередь для российской армии.

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