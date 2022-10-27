Путин признался, что поручил Шойгу сообщить коллегам о «грязной бомбе»

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что лично поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу предупредить зарубежных коллег об угрозе создания на Украине «грязной бомбы».

США, Британия и Франция отвергли данные о применении Украиной «грязной бомбы»

«Это я дал указание Шойгу... Мы не можем проходить мимо таких вещей», - пояснил российский лидер.

Ранее Шойгу в телефонном разговоре довел озабоченность главе министру обороны Британии Бену Уоллесу насчёт подготовки провокаций со стороны Украины с использованием «грязной бомбы».

Аналогичная беседа состоялась у главы Минобороны РФ с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Турции Хулуси Акаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияБомбаСергей ШойгуВладимир Путин
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