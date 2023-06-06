Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом России

Российский лидер Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему российским Черноморским флотом Виктору Соколову. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

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Также к званию адмирала был представлен заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимиру Касатонову.

Ранее Путин подписал указ о награждении президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика орденом Александра Невского. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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