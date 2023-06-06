Путин наградил Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

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В указе, который опубликован на официальном портале правовой информации сказано, что актёр был удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Путин поздравил Винокура с 75-летием, отметив многогранный талант и неиссякаемую творческую энергию юбиляра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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