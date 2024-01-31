Путин присвоил Делимханову звание генерал-майора
Президент России присвоил депутату Госдумы от Чеченской республики Адаму Делимханову звание «генерал-майора». Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.
Кадыров назвал Делимханова патриотом страны, который обладает заслуженным авторитетом и уважением в обществе. По его словам, с начала проведения военной операции на Украине он сражался «в первых рядах защитников России».
Помимо этого Кадыров выразил признательность Путину за «высокое внимание» к представителю команды Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее 29 января звание почетного гражданина Донецка присвоили 16-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru