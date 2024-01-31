Путин присвоил Делимханову звание генерал-майора

Президент России присвоил депутату Госдумы от Чеченской республики Адаму Делимханову звание «генерал-майора». Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал Делимханова патриотом страны, который обладает заслуженным авторитетом и уважением в обществе. По его словам, с начала проведения военной операции на Украине он сражался «в первых рядах защитников России».