Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман.

«Кадыров не поверил»: Журавель извинился в суде за сожжение Корана

На видео 15-летний Адам избивает сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля.

«Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман», - написал чеченский лидер.

Депутат Госдумы от республики Адам Делимханов 6 октября сообщил о присвоении Адаму Кадырову звания Герой Чечни. Среди его заслуг парламентарий назвал знание наизусть Корана, успехи в изучении наук и языков.

Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видео с избиением Журавеля. Политик одобрил поступок сына, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:ИсламЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры