Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман.
На видео 15-летний Адам избивает сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля.
«Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман», - написал чеченский лидер.
Депутат Госдумы от республики Адам Делимханов 6 октября сообщил о присвоении Адаму Кадырову звания Герой Чечни. Среди его заслуг парламентарий назвал знание наизусть Корана, успехи в изучении наук и языков.
Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видео с избиением Журавеля. Политик одобрил поступок сына, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман
- Никак не договорятся. Москва предлагает площадку для заключения мира между Арменией и Азербайджаном
- Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС
- Путин посетит один из российских регионов перед визитом в Китай
- В ДТП в Калужской области пострадали восемь детей
- СК возбудит дело после избиения людей в Петербурге выходцами из Азербайджана
- Ударная «Хезболла». Ливанское движение может сыграть решающую роль в конфликте в секторе Газа
- Гладков: на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
- Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха
- Украина возьмет в аренду средства ПВО у других стран на зиму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru