Адаму Кадырову присвоили звание почетного гражданина Донецка
Звание почетного гражданина Донецка присвоили 16-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову.
Как указано в распоряжении администрации, Адам «внес весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».
Накануне депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Министерства обороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Молодой человек был представлен личному составу батальона. Как отметил депутат, назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru