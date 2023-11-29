Адаму Кадырову присвоили звание почетного гражданина Донецка

Звание почетного гражданина Донецка присвоили 16-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму Кадырову.

Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России»

Как указано в распоряжении администрации, Адам «внес весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».

Накануне депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Министерства обороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Молодой человек был представлен личному составу батальона. Как отметил депутат, назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама».

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ФОТО: Магомед Даудов / t.me/MDaudov_95
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