Юлии Чичериной присвоили звание заслуженного артиста России

Президент РФ Владимир Путин присвоил Юлии Чичериной звание «Заслуженный артист России», сообщает пресс-служба Кремля.

Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что певица получила почётное звание «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкантыВладимир ПутинПевицаНаградаЮлия Чичерина
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