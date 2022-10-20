Юлии Чичериной присвоили звание заслуженного артиста России
20 октября 202214:19
Президент РФ Владимир Путин присвоил Юлии Чичериной звание «Заслуженный артист России», сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что певица получила почётное звание «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу, сообщает RT.
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru