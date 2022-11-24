Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы
Необходимо улучшить процесс поставок военной техники в армию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Он отметил, что нужно не только увеличить количество вооружений, но также и их качество. Путин подчеркнул, что в этой связи очень важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует.
Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих – это святая обязанность всех уровней власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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