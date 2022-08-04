Путин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно командиру реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковнику Ольге Качуре, сообщает пресс-служба Кремля.

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«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)», - говорится в документе.

Ранее о гибели Ольги Качуры (позывной «Корса») заявил мэр Горловки Иван Приходько, сообщает Ura.ru. Он напомнил, что она стояла у истоков Народной милиции ДНР.

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ФОТО: скриншот видео
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