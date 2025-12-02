Белоусов: Освобождение Волчанска ВС РФ является серьезным шагом к победе

Освобождение Волчанска ВС РФ открывает возможности для развития наступления всей группировки российских войск, сообщил министра обороны Андрей Белоусов.

Путин допустил сворачивание фронта ВСУ

По его словам, данное событие является серьёзным шагом к достижению целей спецоперации. Он поблагодарил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта и выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат надёжно обеспечивать безопасность страны, заявила пресс-служба оборонного ведомства РФ.

Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
