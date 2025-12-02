Белоусов: Освобождение Волчанска ВС РФ является серьезным шагом к победе
Освобождение Волчанска ВС РФ открывает возможности для развития наступления всей группировки российских войск, сообщил министра обороны Андрей Белоусов.
По его словам, данное событие является серьёзным шагом к достижению целей спецоперации. Он поблагодарил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта и выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат надёжно обеспечивать безопасность страны, заявила пресс-служба оборонного ведомства РФ.
Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Белоусов: Освобождение Волчанска ВС РФ является серьезным шагом к победе
