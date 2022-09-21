Путин поручил приравнять статус добровольцев в спецоперации и бойцов Донбасса к кадровым военнослужащим

В среду российский лидер выступил с обращением по ситуации в Донбассе.

Как отметил Путин, правительству и Минобороны было поручено «в полном объеме и в кратчайший срок» определить правовой статус добровольцев и бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

«Он [статус] должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии», — подчеркнул президент.

Ранее глава государства сообщил об объявлении в России частичной мобилизации, пишет «Свободная пресса». Призыву будут подлежать граждане в запасе, которые служили в Вооруженных силах, имеют определенные специальности и соответствующий опыт, отмечает Ura.ru.

