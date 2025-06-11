Путин поручил срочно усилить боевые возможности Сухопутных войск

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности Сухопутных войск. Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного формированию государственной программы вооружения на период 2027-2036 годов.

По словам главы государства, Сухопутные войска остаются главной силой в современных вооруженых конфликтах независимо от их масштаба и интенсивности.