Путин подписал указ об основах политики ядерного сдерживания
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, которое является крайней и вынужденной мерой.
В нем также утверждается, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ и её союзников, передает RT.
Отмечается, что ядерное сдерживание осуществляется не только в мирное время, но и в период угрозы агрессии и военное время вплоть до начала применения ядерного оружия.
Ране член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН высоко оценил ракетный потенциал Белоруссии. Эксперт назвал плохим признаком для России производство белорусских ракет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru