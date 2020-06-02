Путин подписал указ об основах политики ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, которое является крайней и вынужденной мерой.

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В нем также утверждается, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ и её союзников, передает RT.

Отмечается, что ядерное сдерживание осуществляется не только в мирное время, но и в период угрозы агрессии и военное время вплоть до начала применения ядерного оружия.

Ране член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН высоко оценил ракетный потенциал Белоруссии. Эксперт назвал плохим признаком для России производство белорусских ракет.



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УказыЯдерное Оружие
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