Россия отказалась от военных учений у границ НАТО

Вооруженные силы РФ не будут проводить крупные учения у границ стран-участниц НАТО, сообщил в понедельник, 1 июня, начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, это решение — продолжение курса на деэскалацию в Европе.

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Так, масштабные командно-штабные учения «Кавказ-2020» уже перенесены вглубь страны, сообщил Рудской. В дальнейшем, по его словам, Россия будет готова корректировать районы учений на паритетной основе с НАТО, передаёт «Интерфакс».

В Генштабе говорят о необходимости снизить уровень конфронтации в условиях пандемии коронавируса. В то же время США и страны НАТО не снижают активность у российских границ. В этом году они собирались провести учения «Защитник Европы 2020» в Прибалтике и на Кавказе перед 9 мая, но помешал карантин, отметил Рудской.

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ФОТО: flickr.com // Щербинский ВестникЪ
ТЕГИ:КоронавирусНАТОУченияВооруженные Силы РФ
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