Россия отказалась от военных учений у границ НАТО

Так, масштабные командно-штабные учения «Кавказ-2020» уже перенесены вглубь страны, сообщил Рудской. В дальнейшем, по его словам, Россия будет готова корректировать районы учений на паритетной основе с НАТО, передаёт «Интерфакс».

В Генштабе говорят о необходимости снизить уровень конфронтации в условиях пандемии коронавируса. В то же время США и страны НАТО не снижают активность у российских границ. В этом году они собирались провести учения «Защитник Европы 2020» в Прибалтике и на Кавказе перед 9 мая, но помешал карантин, отметил Рудской.

