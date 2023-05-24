Путин подписал указ о выплатах погибших в зоне СВО сотрудников МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин установил единовременные выплаты семьям в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС РФ в зоне военной операции на Украине. В случае ранения полагаются выплаты в 3 млн рублей. Об этом говорится в опубликованной указе, который подписан Путиным.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Фонды по поддержке семей погибших участников СВО и ветеранов скоро откроются в каждом регионе России. Глава кабмина пояснил, что существуют не только единовременные пособия от государства, но и регионы вводят свои выплаты, льготы. по его словам, все услуги семьи участников СВО должны получать в одном месте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru