Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за COVID-19 и обратятся с этим вопросом в Министерство обороны. В свою очередь, позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции никак не повлияет на сроки проведения весеннего призыва , который завершится 15 июня, ранее заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Кроме того, по его словам, по состоянию на 20 марта, среди военнослужащих армии РФ случаев заражения COVID-19 инфекцией не зафиксировано.

Между тем, ранее в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин поддержал идею переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса. По его мнению, данная мера будет не лишней, так как призыв сопряжен с массовыми скоплениями людей.

