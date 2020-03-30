Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что призыв завершится 15 июля. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тысяч человек.
В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за COVID-19 и обратятся с этим вопросом в Министерство обороны. В свою очередь, позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции никак не повлияет на сроки проведения весеннего призыва , который завершится 15 июня, ранее заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Кроме того, по его словам, по состоянию на 20 марта, среди военнослужащих армии РФ случаев заражения COVID-19 инфекцией не зафиксировано.
Между тем, ранее в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин поддержал идею переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса. По его мнению, данная мера будет не лишней, так как призыв сопряжен с массовыми скоплениями людей.
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