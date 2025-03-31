Путин подписал указ о весеннем призыве 160 тысяч человек на срочную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную военную службу. Согласно документу, в период с 1 апреля по 15 июля служить в армии уйдут 160 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Кроме того, традиционно, будут уволены с военной службы по истечении срока солдаты, матросы, сержанты и старшины. Предполагается, что призывников не будут направлять в зону проведения спецоперации на Украине.