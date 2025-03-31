Путин подписал указ о весеннем призыве 160 тысяч человек на срочную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную военную службу. Согласно документу, в период с 1 апреля по 15 июля служить в армии уйдут 160 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Кроме того, традиционно, будут уволены с военной службы по истечении срока солдаты, матросы, сержанты и старшины. Предполагается, что призывников не будут направлять в зону проведения спецоперации на Украине.

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Согласно изменениям в законодательстве, с 2024 года срочную службу должны походить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, вместо 27. Изменения не коснутся граждан, которым 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, а также тех, кто имеет отсрочки или освобождения от воинской службы категории В («ограниченно годен»).

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Госдума 19 марта приняла в первом чтении поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым решение о призыве на срочную службу в случае его неисполнения гражданином, сохраняет свое действие на следующие периоды призыва в течение года. При этом исключена необходимость проходить призывную комиссию повторно.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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