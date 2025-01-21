На «Госуслугах» начали прием заявлений на ИТ-отсрочку от армии
Прием заявлений на отсрочку от срочной службы в армии для ИТ-специалистов стартовал в России. Об этом сообщило Минцифры.
Как отметили в ведомстве, эта категория россиян может подать заявление на отсрочку от службы в весенний призыв через портал госуслуг до 5 февраля.
«Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта», — уточнили в Минцифры.
Работодатели должны проверить и подтвердить сведения в своем личном кабинете и направить их в министерство до 9 февраля (на Крайнем Севере — до 11 марта). Если ИТ-специалист не отправит информацию для отсрочки самостоятельно, компания может внести сотрудника в соответствующие списки.
Как отметили в Минцифры, ведомство передаст данные Минобороны до 28 февраля (для Крайнего Севера — до 31 марта), а решение по отсрочке будет принято 1 апреля - 15 июля (1 мая - 15 июля).
В ноябре Минцифры опровергло информацию о скорой отмене ИТ-отсрочки, подчеркнув, что эта мера продолжит действовать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru