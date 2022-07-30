Президент Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ в последний день июля
Российский лидер Владимир Путин планирует подписать указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ, а затем примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Торжества в честь ВМФ состоятся в воскресение, 31 июля, сообщает пресс-служба Кремля 30 июля.
«Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, а также поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», — отмечается в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Планируется участие в параде более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, еще свыше 40 воздушных судов, а также свыше 3,5 тыс. военнослужащих.
Ранее участие Владимира Путина в праздновании Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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