Президент Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ в последний день июля

«Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, а также поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», — отмечается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Планируется участие в параде более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, еще свыше 40 воздушных судов, а также свыше 3,5 тыс. военнослужащих.

Ранее участие Владимира Путина в праздновании Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



