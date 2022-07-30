Президент Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ в последний день июля

Российский лидер Владимир Путин планирует подписать указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ, а затем примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Торжества в честь ВМФ состоятся в воскресение, 31 июля, сообщает пресс-служба Кремля 30 июля.

ВМФ России в 2022 году проведет около тысячи учений

«Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, а также поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», — отмечается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Планируется участие в параде более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, еще свыше 40 воздушных судов, а также свыше 3,5 тыс. военнослужащих.

Ранее участие Владимира Путина в праздновании Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сергей Гунеев / РИА Новости
ТЕГИ:КремльБалтийский ФлотПарадПутинВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры