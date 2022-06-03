В Тихом океане начались масштабные учения ВМФ России

Тихоокеанский флот ВМФ России начал масштабные учения, в которых задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает Минобороны.

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Маневры в акватории Тихого океана пройдут с 3 по 10 июня под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца, пишет «Свободная пресса».

В рамках учений корабли отработают поиск подводных лодок условного противника, организацию противовоздушной обороны тактических групп судов, выполнят учебно-боевые упражнения по целям на воде и в воздухе, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:УченияВМФ России
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