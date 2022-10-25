Кабмин РФ принял дополнительные меры для экипировки участников СВО

Кабинет министров России принял дополнительные меры, в том числе, выделил деньги, для обеспечения военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, обмундированием и снаряжением. Об этом проинформировал председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации под председательством президента РФ Владимира Путина.

Мишустин также доложил о доведении до министерства обороны всех необходимых финансовых средств для полагающихся выплат призванным в армию по мобилизации. Как уточнил премьер-министр, денежное довольствие для рядовых с первого дня составляет 195 тысяч рублей. Предусмотрены повышенные оклады соответственно званию.

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Глава правительства также рассказал, что на горячую линию, организованную в связи с мобилизацией, поступило до 1,5 миллиона обращений. Однако сейчас интенсивность звонков снижается.

Ранее сегодня стало известно, что Центробанк предлагает дать мобилизованным возможность досрочно отказаться от ОСАГО, а также вернуть часть страховой премии за неиспользованный период. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», проект указания ЦБ выставлен на общественное обсуждение на сайте регулятора.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:СпецоперацияФинансированиеМобилизация
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