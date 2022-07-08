Путин одобрил создание объединённой системы противовоздушной обороны с Киргизией
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения с Киргизией о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, Минобороны и МИД поручено провести переговоры с киргизской стороной и «подписать соглашение от имени Российской Федерации», как только будут достигнуты договорённости.
Также глава государства разрешил вносить в соглашение «изменения, не имеющие принципиального характера».
Ранее ппрезидент Киргизии Садыр Жапаров выразил поддержку действий России по защите мирного населения Донбасса.
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