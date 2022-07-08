Путин одобрил создание объединённой системы противовоздушной обороны с Киргизией

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения с Киргизией о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Киргизии решил не размещать в стране авиабазу США

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, Минобороны и МИД поручено провести переговоры с киргизской стороной и «подписать соглашение от имени Российской Федерации», как только будут достигнуты договорённости.

Также глава государства разрешил вносить в соглашение «изменения, не имеющие принципиального характера».

Ранее ппрезидент Киргизии Садыр Жапаров выразил поддержку действий России по защите мирного населения Донбасса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПутинКиргизияРоссияУказы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры