Путин одобрил создание объединённой системы противовоздушной обороны с Киргизией

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, Минобороны и МИД поручено провести переговоры с киргизской стороной и «подписать соглашение от имени Российской Федерации», как только будут достигнуты договорённости.

Также глава государства разрешил вносить в соглашение «изменения, не имеющие принципиального характера».

Ранее ппрезидент Киргизии Садыр Жапаров выразил поддержку действий России по защите мирного населения Донбасса.