Песков рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии
8 февраля 202213:23
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска покинут территорию Белорусии после окончания учений, сообщает ТАСС.
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8 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru