Песков рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска покинут территорию Белорусии после окончания учений, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Учения Российской Армии\БелоруссияРоссийская АрмияДмитрий Песков
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